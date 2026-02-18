Скидки
Звонарёва/Зигемунд— Эррани/Паолини, результат матча 18 февраля, счёт 2:0, 1/8 финала WTA-1000 в Дубае

Звонарёва и Зигемунд обыграли Паолини/Эррани и вышли в 1/4 финала парного разряда в Дубае
Комментарии

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче второго круга итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:4, 6:1.

Дубай — парный разряд (ж). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 15:40 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогли реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Пара Эррани/Паолини не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира Звонарёва и Зигемунд сыграют с чешско-австралийским дуэтом Катержина Синякова/Сторм Хантер.

