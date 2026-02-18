Звонарёва и Зигемунд обыграли Паолини/Эррани и вышли в 1/4 финала парного разряда в Дубае

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче второго круга итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогли реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Пара Эррани/Паолини не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира Звонарёва и Зигемунд сыграют с чешско-австралийским дуэтом Катержина Синякова/Сторм Хантер.