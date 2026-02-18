Звонарёва и Зигемунд обыграли Паолини/Эррани и вышли в 1/4 финала парного разряда в Дубае
Поделиться
Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче второго круга итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:4, 6:1.
Дубай — парный разряд (ж). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 15:40 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогли реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Пара Эррани/Паолини не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале турнира Звонарёва и Зигемунд сыграют с чешско-австралийским дуэтом Катержина Синякова/Сторм Хантер.
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
16:46
-
16:42
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
13:46
-
13:39
-
13:25
-
12:26
-
11:59
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
08:30
-
08:30
- 17 февраля 2026
-
23:25
-
23:11
-
22:17
-
21:35
-
21:18
-
20:48
-
19:38
-
19:12
-
19:01
-
18:41
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:25
-
17:08
-
16:06
-
15:23