Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, где сыграет с Циципасом
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго круга турнира венгра Фабиана Марожана (48-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 17:35 МСК
48
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Рублёв выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фабиан Марожан сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта за матч.
За право сыграть в полуфинале турнира в Дохе Андрей Рублёв поспорит с греком Стефаносом Циципасом.
