Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Фабиан Марожан, результат матча 18 февраля, счет 2:0, 2-й круг АТР-500 в Дохе

Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, где сыграет с Циципасом
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго круга турнира венгра Фабиана Марожана (48-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 17:35 МСК
Фабиан Марожан
48
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Рублёв выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фабиан Марожан сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта за матч.

За право сыграть в полуфинале турнира в Дохе Андрей Рублёв поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Материалы по теме
Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи
Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android