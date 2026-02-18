Кори Гауфф пробилась в третий круг «тысячника» в Дубае, обыграв Мертенс

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче третьего круга бельгийку Элисе Мертенс (22-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Мертенс выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Кори Гауфф сделала в игре один эйс, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов.

За право сыграть в полуфинале турнира Кори Гауфф поспорит с победительницей встречи между филиппинской теннисисткой Александрой Эалой и румынкой Сораной Кырстей.