Стефанос Циципас прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Дохе

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга Циципас обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:4.

— Тебя давно не было в четвертьфинале турниров ATP. Благодаря чему ты снова сюда вернулся?

– Очень много упорства. Очень высокая интенсивность. Сегодня я показал высокую стабильность. Просто готовность оставаться на корте и бороться за каждое очко. Я очень доволен тем, как моя игра сложилась ближе к концу матча, доволен своей подачей. Она принесла мне много очков, и я смог обрести большую уверенность и контроль, начиная розыгрыши с таких хороших подач, – сказал Циципас в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал турнира Циципас поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.