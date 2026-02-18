Скидки
Стефанос Циципас прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Дохе

Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга Циципас обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:4.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

— Тебя давно не было в четвертьфинале турниров ATP. Благодаря чему ты снова сюда вернулся?
– Очень много упорства. Очень высокая интенсивность. Сегодня я показал высокую стабильность. Просто готовность оставаться на корте и бороться за каждое очко. Я очень доволен тем, как моя игра сложилась ближе к концу матча, доволен своей подачей. Она принесла мне много очков, и я смог обрести большую уверенность и контроль, начиная розыгрыши с таких хороших подач, – сказал Циципас в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал турнира Циципас поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

