Андреева повторила достижение Шараповой, Курниковой, Каприати и Хингис на «тысячниках»

Андреева повторила достижение Шараповой, Курниковой, Каприати и Хингис на «тысячниках»
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой в истории, которой удалось одержать 40 побед на турнирах категории WTA-1000 (ранее Tier 1) до достижения возраста 19 лет. Сегодня, 18 февраля, Андреева победила румынку Жаклин Кристиан в третьем круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 11:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Жаклин Кристиан
39
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

До Андреевой 40 и более побед на «тысячниках» удавалось одержать швейцарке Мартине Хингис (84 победы), американке Дженнифер Каприати (47), а также двум россиянкам — Марии Шараповой (48) и Анне Курниковой (41).

18-летняя Мирра Андреева является победительницей двух турниров категории WTA-1000 — в 2025 году она завоевала титулы в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Мирра успешно начала защиту титула в Дубае! И сразу вышла в четвертьфинал
Мирра успешно начала защиту титула в Дубае! И сразу вышла в четвертьфинал
