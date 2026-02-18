Андреева повторила достижение Шараповой, Курниковой, Каприати и Хингис на «тысячниках»
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой в истории, которой удалось одержать 40 побед на турнирах категории WTA-1000 (ранее Tier 1) до достижения возраста 19 лет. Сегодня, 18 февраля, Андреева победила румынку Жаклин Кристиан в третьем круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 11:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
39
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
До Андреевой 40 и более побед на «тысячниках» удавалось одержать швейцарке Мартине Хингис (84 победы), американке Дженнифер Каприати (47), а также двум россиянкам — Марии Шараповой (48) и Анне Курниковой (41).
18-летняя Мирра Андреева является победительницей двух турниров категории WTA-1000 — в 2025 году она завоевала титулы в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).
