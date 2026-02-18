Янник Синнер обыграл Попырина и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго круга австралийца Алексея Попырина (53-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 19:45 МСК
53
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Синнер выполнил семь подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Алексей Попырин сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
За право выйти в полуфинал турнира Янник Синнер поспорит с чешским теннисистом Якубом Меншиком.
