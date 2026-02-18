Янник Синнер обыграл Попырина и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго круга австралийца Алексея Попырина (53-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Синнер выполнил семь подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Алексей Попырин сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

За право выйти в полуфинал турнира Янник Синнер поспорит с чешским теннисистом Якубом Меншиком.