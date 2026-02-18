Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Алексей Попырин, результат матча 18 февраля, счет 2:0, 2-й круг АТР-500 в Дохе

Янник Синнер обыграл Попырина и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго круга австралийца Алексея Попырина (53-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 19:45 МСК
Алексей Попырин
53
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Синнер выполнил семь подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Алексей Попырин сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

За право выйти в полуфинал турнира Янник Синнер поспорит с чешским теннисистом Якубом Меншиком.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Материалы по теме
Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи
Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android