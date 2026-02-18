Скидки
Стефанос Циципас одержал первую победу над Даниилом Медведевым с 2022 года

Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал первую победу над россиянином Даниилом Медведевым с 2022 года. Грек обыграл Медведева во втором круге турнира АТР-500 в Дохе (Катар) со счётом 6:3, 6:4.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

До матча в Дохе Циципас в последний раз побеждал Медведева на турнире на групповом этапе Итогового турнира АТР – 2022 в Турине. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:6), 3:6, 6:3. После российский теннисист одержал три победы подряд в очных встречах с Циципасом.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Циципас поспорит с действующим победителем соревнований российским теннисистом Андреем Рублёвым.

