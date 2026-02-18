Стефанос Циципас одержал первую победу над Даниилом Медведевым с 2022 года
Поделиться
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал первую победу над россиянином Даниилом Медведевым с 2022 года. Грек обыграл Медведева во втором круге турнира АТР-500 в Дохе (Катар) со счётом 6:3, 6:4.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
До матча в Дохе Циципас в последний раз побеждал Медведева на турнире на групповом этапе Итогового турнира АТР – 2022 в Турине. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:6), 3:6, 6:3. После российский теннисист одержал три победы подряд в очных встречах с Циципасом.
За выход в полуфинал турнира в Дохе Циципас поспорит с действующим победителем соревнований российским теннисистом Андреем Рублёвым.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
22:30
-
21:50
-
21:08
-
20:34
-
20:30
-
19:44
-
18:48
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
16:46
-
16:42
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
13:46
-
13:39
-
13:25
-
12:26
-
11:59
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
08:30
-
08:30
- 17 февраля 2026
-
23:25
-
23:11
-
22:17
-
21:35
-
21:18
-
20:48
-
19:38
-
19:12
-
19:01
-
18:41