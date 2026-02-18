Скидки
Александра Эала — Сорана Кырстя, результат матча 18 февраля, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-1000 в Дубае

Александра Эала обыграла Сорану Кырстю и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

47-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче третьего круга румынку Сорану Кырстю (32-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 20:50 МСК
Сорана Кырстя
32
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Александра Эала
47
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Александра Эала не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Сорана Кырстя сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

За право выйти в полуфинал турнира Александра Эала поспорит с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Мирра успешно начала защиту титула в Дубае! И сразу вышла в четвертьфинал
