Александра Эала обыграла Сорану Кырстю и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае
47-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче третьего круга румынку Сорану Кырстю (32-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 20:50 МСК
32
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
47
Александра Эала
А. Эала
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Александра Эала не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Сорана Кырстя сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
За право выйти в полуфинал турнира Александра Эала поспорит с американской теннисисткой Кори Гауфф.
