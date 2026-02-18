Александра Эала обыграла Сорану Кырстю и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае

47-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче третьего круга румынку Сорану Кырстю (32-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Александра Эала не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Сорана Кырстя сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

За право выйти в полуфинал турнира Александра Эала поспорит с американской теннисисткой Кори Гауфф.