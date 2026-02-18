Алькарас вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго тура француза Валентена Руае (60-я ракетка мира) со счётом 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Валентен Руае сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале турнира Карлос Алькарас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.