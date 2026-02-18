Скидки
Карлос Алькарас — Валентен Руае, результат матча 18 февраля, счет 2:0, 2-й круг АТР-500 в Дохе

Алькарас вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго тура француза Валентена Руае (60-я ракетка мира) со счётом 6:3, 7:5.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Валентен Руае
60
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Валентен Руае сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале турнира Карлос Алькарас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
