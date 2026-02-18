Алькарас вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго тура француза Валентена Руае (60-я ракетка мира) со счётом 6:3, 7:5.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
60
Валентен Руае
В. Руае
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Валентен Руае сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале турнира Карлос Алькарас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.
