Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Дохе (Катар) продолжился турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего игрового дня турнира.
Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. Результаты матчей 18 февраля:
Мартон Фучович (Венгрия) – Карен Хачанов (Россия) – 2:6, 6:4, 4:6;
Артюр Фис (Франция) – Кентен Алис (Франция) – 6:1, 7:6 (9:7);
Иржи Легечка (Чехия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:2, 6:1;
Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 4:6;
Фабиан Марожан (Венгрия) – Андрей Рублёв (Россия) – 2:6, 4:6;
Якуб Меншик (Чехия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:3, 6:2;
Алексей Попырин (Австралия) – Янник Синнер (Италия) – 3:6, 5:7;
Карлос Алькарас (Испания) – Валентен Руае (Франция) – 6:2, 7:5;