Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: результаты матчей на 18 февраля

Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Результаты матчей на 18 февраля:

Джаниче Чен (Индонезия) – Аманда Анисимова (США) – 1:6, 3:6;

Магда Линетт (Польша) – Клара Таусон (Дания) – 4:6, 2:6;

Мирра Андреева (Россия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 7:5, 6:3;

Ива Йович (США) – Джессика Пегула (США) – 4:6, 2:6;

Елена Рыбакина (Казахстан) – Антония Ружич (Хорватия) – 7:5, 4:6, 0:1 (отказ Рыбакиной);

Белинда Бенчич (Швейцария) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 1:6, 3:6;

Кори Гауфф (США) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3;

Сорана Кырстя (Румыния) – Александра Эала (Филиппины) – 5:7, 4:6.

