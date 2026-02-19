Алькарас — о победе над Руае в Дохе: были моменты, когда я задумывался о третьем сете

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над французом Валентеном Руае во втором круге турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
– Ты проигрывал 2:5 во втором сете. Были ли у тебя сомнения, что ты сможешь вернуться в игру?
– Конечно, я должен быть готов ко всему. Были моменты, когда я задумывался о третьем сете. Не буду врать (улыбается). Но это была лишь маленькая мысль где-то в голове. Всё остальное время я работал над тем, чтобы найти решение. Я очень доволен и рад, что смог снова провести хороший ритм. Всё дело в борьбе. Я знаю, что теннис — это про испытания. Иногда очень сложно закрывать сеты, матчи. Мне нужно было оставаться в игре. Рад, что смог переломить ситуацию и выиграть в двух сетах, – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
- 19 февраля 2026
-
00:53
-
00:33
-
00:19
- 18 февраля 2026
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:30
-
21:50
-
21:08
-
20:34
-
20:30
-
19:44
-
18:48
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
16:46
-
16:42
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
13:46
-
13:39
-
13:25
-
12:26
-
11:59
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
08:30
-
08:30
- 17 февраля 2026
-
23:25
-
23:11
-
22:17
-
21:35