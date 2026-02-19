Алькарас — о победе над Руае в Дохе: были моменты, когда я задумывался о третьем сете

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над французом Валентеном Руае во втором круге турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

– Ты проигрывал 2:5 во втором сете. Были ли у тебя сомнения, что ты сможешь вернуться в игру?

– Конечно, я должен быть готов ко всему. Были моменты, когда я задумывался о третьем сете. Не буду врать (улыбается). Но это была лишь маленькая мысль где-то в голове. Всё остальное время я работал над тем, чтобы найти решение. Я очень доволен и рад, что смог снова провести хороший ритм. Всё дело в борьбе. Я знаю, что теннис — это про испытания. Иногда очень сложно закрывать сеты, матчи. Мне нужно было оставаться в игре. Рад, что смог переломить ситуацию и выиграть в двух сетах, – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.