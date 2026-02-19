Паула Бадоса снялась с турнира WTA-500 в мексиканской Мериде
65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не примет участия в турнире WTA-500 в мексиканской Мериде. Ранее теннисистка не смогла завершить матч второго круга «тысячника» в Дубае (ОАЭ) с украинкой Элиной Свитолиной, снявшись из-за травмы бедра после первого сета (4:6).
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 16:05 МСК
70
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Мне очень жаль сообщать, что в этом году я не смогу сыграть в Мериде. Я очень хотела выступить перед вами. Мексика всегда ощущается как мой второй дом. Сейчас мне нужно хорошо восстановиться и вернуться как можно скорее. Спасибо всем за поддержку», – написала Бадоса в социальной сети.
Турнир в Мериде пройдёт с 23 февраля по 1 марта. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эмма Наварро.
