Паула Бадоса снялась с турнира WTA-500 в мексиканской Мериде

65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не примет участия в турнире WTA-500 в мексиканской Мериде. Ранее теннисистка не смогла завершить матч второго круга «тысячника» в Дубае (ОАЭ) с украинкой Элиной Свитолиной, снявшись из-за травмы бедра после первого сета (4:6).

«Мне очень жаль сообщать, что в этом году я не смогу сыграть в Мериде. Я очень хотела выступить перед вами. Мексика всегда ощущается как мой второй дом. Сейчас мне нужно хорошо восстановиться и вернуться как можно скорее. Спасибо всем за поддержку», – написала Бадоса в социальной сети.

Турнир в Мериде пройдёт с 23 февраля по 1 марта. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эмма Наварро.