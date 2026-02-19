Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Весь матч шёл не так, как хотелось». Гауфф — о победе над Мертенс в Дубае

«Весь матч шёл не так, как хотелось». Гауфф — о победе над Мертенс в Дубае
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после победы в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) над бельгийкой Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:3.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 18:10 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 11 6
6 		6 9 3
         
Элисе Мертенс
22
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

– Во втором сете всё складывалось не в твою пользу.
– Честно говоря, весь матч, наверное, шёл не так, как хотелось. Это был не лучший матч, но я просто старалась оставаться в игре и боролась за каждое очко. Я рада, что сегодня смогла добиться результата.

И я слышала, как за меня болели. Я видела несколько американских флагов на трибунах, я вас слышала и очень благодарна за поддержку. Вы помогли мне не сдаться, так что спасибо вам всем.

– Вы играли друг против друга четыре раза до этого, сегодня был пятый матч, и теперь ты выиграла все пять встреч. Как ты думаешь, что сделала по-другому в этом матче? И также — готовилась ли ты к тяжёлой борьбе?
– Думаю, из этих пяти раз мы как минимум три или четыре раза играли по три сета. Поэтому я знала, что сегодня будет тяжёлый матч. Элисе — отличный игрок, так что мне просто нужно было сохранять спокойствие. Я знала, что могу выиграть. Вопрос был только в том, смогу ли я найти свою игру. Иногда у меня это получалось, иногда нет, но это нормально, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
«Меня тошнило. Я плохо спала». Рыбакина попала в водоворот снятий на «тысячнике» в Дубае
«Меня тошнило. Я плохо спала». Рыбакина попала в водоворот снятий на «тысячнике» в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android