«Весь матч шёл не так, как хотелось». Гауфф — о победе над Мертенс в Дубае

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после победы в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) над бельгийкой Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:3.

– Во втором сете всё складывалось не в твою пользу.

– Честно говоря, весь матч, наверное, шёл не так, как хотелось. Это был не лучший матч, но я просто старалась оставаться в игре и боролась за каждое очко. Я рада, что сегодня смогла добиться результата.

И я слышала, как за меня болели. Я видела несколько американских флагов на трибунах, я вас слышала и очень благодарна за поддержку. Вы помогли мне не сдаться, так что спасибо вам всем.

– Вы играли друг против друга четыре раза до этого, сегодня был пятый матч, и теперь ты выиграла все пять встреч. Как ты думаешь, что сделала по-другому в этом матче? И также — готовилась ли ты к тяжёлой борьбе?

– Думаю, из этих пяти раз мы как минимум три или четыре раза играли по три сета. Поэтому я знала, что сегодня будет тяжёлый матч. Элисе — отличный игрок, так что мне просто нужно было сохранять спокойствие. Я знала, что могу выиграть. Вопрос был только в том, смогу ли я найти свою игру. Иногда у меня это получалось, иногда нет, но это нормально, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.