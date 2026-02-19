Рублёв догнал Надаля и Давыденко и уступает лишь Федереру по четвертьфиналам в Дохе

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в седьмой раз за карьеру вышел в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе, сообщает пресс-служба ATP. Во втором круге Рублёв, являющийся действующим победителем турнира и посеянный под пятым номером, переиграл 48-го номера мирового рейтинга Фабиана Марожана из Венгрии (6:2, 6:4).

Благодаря этому Андрей догнал по количеству выходов в четвертьфинал турнира в Дохе за карьеру Рафаэля Надаля, Гаэля Монфиса и Николая Давыденко (все — также по семь). Теперь Рублёв уступает по этому показателю только одному теннисисту в мировой истории — Роджеру Федереру, на счету которого восемь выходов в 1/4 финала в столице Катара.

Видео: Подготовка Андрея Рублёва к сезону-2026