Рублёв догнал Надаля и Давыденко и уступает лишь Федереру по четвертьфиналам в Дохе
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в седьмой раз за карьеру вышел в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе, сообщает пресс-служба ATP. Во втором круге Рублёв, являющийся действующим победителем турнира и посеянный под пятым номером, переиграл 48-го номера мирового рейтинга Фабиана Марожана из Венгрии (6:2, 6:4).
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 17:35 МСК
48
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Благодаря этому Андрей догнал по количеству выходов в четвертьфинал турнира в Дохе за карьеру Рафаэля Надаля, Гаэля Монфиса и Николая Давыденко (все — также по семь). Теперь Рублёв уступает по этому показателю только одному теннисисту в мировой истории — Роджеру Федереру, на счету которого восемь выходов в 1/4 финала в столице Катара.
Видео: Подготовка Андрея Рублёва к сезону-2026
