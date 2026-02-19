Скидки
Рублёв догнал Надаля и Давыденко и уступает лишь Федереру по четвертьфиналам в Дохе

Рублёв догнал Надаля и Давыденко и уступает лишь Федереру по четвертьфиналам в Дохе
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в седьмой раз за карьеру вышел в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе, сообщает пресс-служба ATP. Во втором круге Рублёв, являющийся действующим победителем турнира и посеянный под пятым номером, переиграл 48-го номера мирового рейтинга Фабиана Марожана из Венгрии (6:2, 6:4).

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 17:35 МСК
Фабиан Марожан
48
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Благодаря этому Андрей догнал по количеству выходов в четвертьфинал турнира в Дохе за карьеру Рафаэля Надаля, Гаэля Монфиса и Николая Давыденко (все — также по семь). Теперь Рублёв уступает по этому показателю только одному теннисисту в мировой истории — Роджеру Федереру, на счету которого восемь выходов в 1/4 финала в столице Катара.

