Мирра Андреева — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 19 февраля, в Дубае пройдёт матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (пятый посев) и шестой в мировом рейтинге Амандой Анисимовой из США (второй посев).

Встреча начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Аманда Анисимова.

В третьем круге «тысячника» в Дубае Мирра Андреева переиграла в двух партиях 39-ю ракетку мира Жаклин Кристиан из Румынии — 7:5, 6:3. Анисимова на этом этапе разгромила 46-ю в рейтинге WTA Джаниче Чен из Индонезии — 6:1, 6:3.

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля.