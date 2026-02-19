Мирра Андреева — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дубае

Скидки
Мирра Андреева — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-1000 в Дубае

Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Дубае пройдёт матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (пятый посев) и шестой в мировом рейтинге Амандой Анисимовой из США (второй посев).

Встреча начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Аманда Анисимова.

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В третьем круге «тысячника» в Дубае Мирра Андреева переиграла в двух партиях 39-ю ракетку мира Жаклин Кристиан из Румынии — 7:5, 6:3. Анисимова на этом этапе разгромила 46-ю в рейтинге WTA Джаниче Чен из Индонезии — 6:1, 6:3.

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля.

Календарь турнира WTA-1000 в Дубае
Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего старта на «тысячнике» в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
