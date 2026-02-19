Скидки
Стефанос Циципас — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Дохе

Стефанос Циципас — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Дохе
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в столице Катара Дохе пройдёт матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 между 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев) и 33-м в мировом рейтинге Стефаносом Циципасом из Греции.

Встреча начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Стефанос Циципас — Андрей Рублёв.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублёв переиграл в двух партиях 48-ю ракетку мира Фабиана Марожана из Венгрии — 6:2, 6:4. Циципас на этом этапе одолел посеянного четвёртым 11-го в рейтинге ATP российского теннисиста Даниила Медведева — 6:3, 6:4.

Календарь турнира ATP-500 в Дохе
Сетка турнира ATP-500 в Дохе
