Стефанос Циципас — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Дохе

Сегодня, 19 февраля, в столице Катара Дохе пройдёт матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 между 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев) и 33-м в мировом рейтинге Стефаносом Циципасом из Греции.

Встреча начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Стефанос Циципас — Андрей Рублёв.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублёв переиграл в двух партиях 48-ю ракетку мира Фабиана Марожана из Венгрии — 6:2, 6:4. Циципас на этом этапе одолел посеянного четвёртым 11-го в рейтинге ATP российского теннисиста Даниила Медведева — 6:3, 6:4.