Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в Дохе (Катар) продолжится турнир категории АТР-500. Состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. 1/4 финала. Расписание матчей 19 февраля (время московское):

15:00. Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублёв;

16:30. Иржи Легечка (Чехия) — Артюр Фис (Франция);

19:30. Карлос Алькарас (Испания) — Карен Хачанов;

21:00. Янник Синнер (Италия) — Якуб Меншик (Чехия).

Действующим победителем турнира ATP-500 в Дохе является россиянин Андрей Рублёв, ныне являющийся 14-й ракеткой мира.