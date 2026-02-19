Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 19 февраля
Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится турнир категории WTA-1000. Состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня турнира.
Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. 1/4 финала. Расписание матчей 19 февраля (время московское):
- 13:00. Клара Таусон (Дания) — Джессика Пегула (США);
- 14:30. Мирра Андреева — Аманда Анисимова (США);
- 18:00. Кори Гауфф (США) — Александра Эала (Филиппины);
- 19:30. Антония Ружич (Хорватия) — Элина Свитолина (Украина).
Действующей победительницей «тысячника» в Дубае является россиянка Мирра Андреева, ныне являющаяся седьмой ракеткой мира.
