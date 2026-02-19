Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 19 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 19 февраля
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится турнир категории WTA-1000. Состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. 1/4 финала. Расписание матчей 19 февраля (время московское):

  • 13:00. Клара Таусон (Дания) — Джессика Пегула (США);
  • 14:30. Мирра Андреева — Аманда Анисимова (США);
  • 18:00. Кори Гауфф (США) — Александра Эала (Филиппины);
  • 19:30. Антония Ружич (Хорватия) — Элина Свитолина (Украина).

Действующей победительницей «тысячника» в Дубае является россиянка Мирра Андреева, ныне являющаяся седьмой ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
В 1/4 финала Дубая Мирру ждёт русская американка. Их прошлый матч закончился скандалом
В 1/4 финала Дубая Мирру ждёт русская американка. Их прошлый матч закончился скандалом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android