Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится турнир категории WTA-1000. Состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. 1/4 финала. Расписание матчей 19 февраля (время московское):

13:00. Клара Таусон (Дания) — Джессика Пегула (США);

14:30. Мирра Андреева — Аманда Анисимова (США);

18:00. Кори Гауфф (США) — Александра Эала (Филиппины);

19:30. Антония Ружич (Хорватия) — Элина Свитолина (Украина).

Действующей победительницей «тысячника» в Дубае является россиянка Мирра Андреева, ныне являющаяся седьмой ракеткой мира.