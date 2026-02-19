Скидки
Клара Таусон — Джессика Пегула, результат матча 19 февраля 2026, счёт 1:2, 1/4 финала; WTA 1000 Дубай

Пегула стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Дубае, обыграв Таусон
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в матче 1/4 финала обыграв соперницу из Дании Клару Таусон, занимающую в рейтинге WTA 15-ю строчку. Встреча спортсменок продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 13:10 МСК
Клара Таусон
15
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		2 6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По ходу матча Таусон сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Пегула подала навылет восемь раз, также допустила три двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Пегула сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Амандой Анисимовой и россиянкой Миррой Андреевой.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
В 1/4 финала Дубая Мирру ждёт русская американка. Их прошлый матч закончился скандалом
