Пегула стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Дубае, обыграв Таусон

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в матче 1/4 финала обыграв соперницу из Дании Клару Таусон, занимающую в рейтинге WTA 15-ю строчку. Встреча спортсменок продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

По ходу матча Таусон сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Пегула подала навылет восемь раз, также допустила три двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Пегула сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Амандой Анисимовой и россиянкой Миррой Андреевой.