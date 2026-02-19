Рублёв — Циципас: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала «пятисотника» в Дохе
Сегодня, 19 февраля, в столице Катара Дохе проходит матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 между 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев) и 33-м в мировом рейтинге Стефаносом Циципасом из Греции.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Первый сет остался за российским спортсменом. Рублёв завершил партию со счётом 6:3 в свою пользу.
По личным встречам Циципас ведёт со счётом 6-5 (6-6 с учётом матча на «челленджере» во Франции в 2017 году). При этом на харде Рублёв впереди — 5-3. Последний официальный поединок между ними состоялся ещё в группе Итогового чемпионата — 2022, где Андрей выиграл в трёх партиях. После этого был обмен победами на выставочных турнирах в Абу-Даби в конце того же года и в Мировой теннисной лиге в декабре 2024-го.
