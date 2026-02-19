Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Циципас: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала «пятисотника» в Дохе

Рублёв — Циципас: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала «пятисотника» в Дохе
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в столице Катара Дохе проходит матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 между 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев) и 33-м в мировом рейтинге Стефаносом Циципасом из Греции.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Первый сет остался за российским спортсменом. Рублёв завершил партию со счётом 6:3 в свою пользу.

По личным встречам Циципас ведёт со счётом 6-5 (6-6 с учётом матча на «челленджере» во Франции в 2017 году). При этом на харде Рублёв впереди — 5-3. Последний официальный поединок между ними состоялся ещё в группе Итогового чемпионата — 2022, где Андрей выиграл в трёх партиях. После этого был обмен победами на выставочных турнирах в Абу-Даби в конце того же года и в Мировой теннисной лиге в декабре 2024-го.

Сетка турнира ATP-500 в Дохе
Материалы по теме
В 1/4 финала Дубая Мирру ждёт русская американка. Их прошлый матч закончился скандалом
В 1/4 финала Дубая Мирру ждёт русская американка. Их прошлый матч закончился скандалом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android