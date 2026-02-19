Андреева — Анисимова: Мирра забрала первый сет четвертьфинала турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 19 февраля, в Дубае проходит матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (пятый посев) и шестой в мировом рейтинге Амандой Анисимовой из США (второй посев).

Россиянка выиграла первую партию матча. Андреева забрала сет со счётом 6:2 в свою пользу.

Анисимова ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Андрееву в третьем круге Майами-2025 (7:6 (7:5), 2:6, 6:3), прервав серию побед россиянки, взявшей перед этим титулы как раз здесь, в Дубае, а также в Индиан-Уэллсе.

Мирре Андреевой предстоит защищать титул победительницы этого турнира. В финале в 2025 году она обыграла датчанку Клару Таусон.