Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе, обыграв в 1/4 финала Циципаса
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал первым полуфиналистом турнира категории ATP-500 в Дохе, в четвертьфинальном матче обыграв соперника из Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в рейтинге ATP 33-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Рублёва.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
По ходу матча Циципас подал навылет семь раз, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. Рублёв сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.
Далее Рублёв сыграет с победителем матча между соотечественником Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
16:56
-
16:06
-
15:58
-
15:16
-
12:00
-
11:30
-
09:38
-
09:19
-
08:30
-
03:39
-
00:53
-
00:33
-
00:19
- 18 февраля 2026
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:30
-
21:50
-
21:08
-
20:34
-
20:30
-
19:44
-
18:48
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
16:46
-
16:42
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
13:46
-
13:39
-
13:25
-
12:26