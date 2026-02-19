Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе, обыграв в 1/4 финала Циципаса

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал первым полуфиналистом турнира категории ATP-500 в Дохе, в четвертьфинальном матче обыграв соперника из Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в рейтинге ATP 33-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Рублёва.

По ходу матча Циципас подал навылет семь раз, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. Рублёв сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

Далее Рублёв сыграет с победителем матча между соотечественником Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.