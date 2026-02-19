Мирра Андреева проиграла Аманде Анисимовой в 1/4 финала «тысячника» в Дубае

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае, проиграв американке Аманде Анисимовой (шестой номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. За время матча Анисимова не выполнила подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 из 15 брейк-пойнтов. Мирра Андреева сделала в игре шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Дубае Аманда Анисимова сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой. Действующей победительницей турнира является Мирра Андреева.