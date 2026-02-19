Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Аманда Анисимова, результат матча 19 февраля, счёт 1:2, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае

Мирра Андреева проиграла Аманде Анисимовой в 1/4 финала «тысячника» в Дубае
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае, проиграв американке Аманде Анисимовой (шестой номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 4
2 		7 7 7
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. За время матча Анисимова не выполнила подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 из 15 брейк-пойнтов. Мирра Андреева сделала в игре шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Дубае Аманда Анисимова сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой. Действующей победительницей турнира является Мирра Андреева.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Материалы по теме
«Меня тошнило. Я плохо спала». Рыбакина попала в водоворот снятий на «тысячнике» в Дубае
«Меня тошнило. Я плохо спала». Рыбакина попала в водоворот снятий на «тысячнике» в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android