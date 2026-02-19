Скидки
Артюр Фис — Иржи Легечка, результат матча 19 февраля, счет 2:0, 1/4 финала АТР-500 в Дохе

Артюр Фис вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где может сыграть с Синнером
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в 1/2 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв чеха Иржи Легечку (22-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Иржи Легечка
22
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Фис выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Иржи Легечка сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

За право выйти в финал турнира Артюр Фис поспорит с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и чехом Якубом Меншиком. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
