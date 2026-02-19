Артюр Фис вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где может сыграть с Синнером
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в 1/2 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв чеха Иржи Легечку (22-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
22
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
40
Артюр Фис
А. Фис
Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Фис выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Иржи Легечка сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.
За право выйти в финал турнира Артюр Фис поспорит с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и чехом Якубом Меншиком. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.
