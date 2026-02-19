Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от Анисимовой в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от шестого номера мирового рейтинга американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Фото: скриншот из трансляции

Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой. В полуфинале Анисимова сразится с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой (4).

Отметим, что Андреева-младшая является чемпионкой прошлогоднего розыгрыша в Дубае. Из-за поражения от Анисимовой Мирра потеряет как минимум одно место в рейтинге WTA.