Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от Анисимовой в Дубае

Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от Анисимовой в Дубае
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от шестого номера мирового рейтинга американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой. В полуфинале Анисимова сразится с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой (4).

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 4
2 		7 7 7
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Отметим, что Андреева-младшая является чемпионкой прошлогоднего розыгрыша в Дубае. Из-за поражения от Анисимовой Мирра потеряет как минимум одно место в рейтинге WTA.

Материалы по теме
Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала
Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android