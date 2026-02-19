Гауфф с «баранкой» разгромила Эалу в 1/4 финала «тысячника» в Дубае
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче 1/4 финала турнира филиппинку Александру Эалу со счётом 6:0, 6:2.
Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 18:20 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
47
Александра Эала
А. Эала
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Александра Эала не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух.
За право выйти в финал турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и хорваткой Антонией Ружич.
