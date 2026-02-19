Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Александра Эала, результат матча 19 февраля, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае

Гауфф с «баранкой» разгромила Эалу в 1/4 финала «тысячника» в Дубае
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче 1/4 финала турнира филиппинку Александру Эалу со счётом 6:0, 6:2.

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 18:20 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Александра Эала
47
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Александра Эала не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух.

За право выйти в финал турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и хорваткой Антонией Ружич.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала
Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android