Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в 1/2 финала парного разряда «тысячника» в Дубае
Поделиться
Российско-немецкая пара Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд вышла в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в четвертьфинальном матче чешско-австралийский дуэт Катержина Синякова/Сторм Хантер
со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Дубай — парный разряд (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 14:55 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Сторм Хантер
Катержина Синякова
С. Хантер К. Синякова
Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Пара Синякова/Хантер сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.
В полуфинале турнира Звонарёва и Зигемунд сыграют с победительницами встречи между Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Клара Таусон (Дания) – Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе (обе – Румыния).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
20:15
-
19:35
-
19:32
-
19:07
-
18:46
-
18:18
-
17:31
-
16:56
-
16:06
-
15:58
-
15:16
-
12:00
-
11:30
-
09:38
-
09:19
-
08:30
-
03:39
-
00:53
-
00:33
-
00:19
- 18 февраля 2026
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:30
-
21:50
-
21:08
-
20:34
-
20:30
-
19:44
-
18:48
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
16:46
-
16:42