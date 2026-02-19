Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в 1/2 финала парного разряда «тысячника» в Дубае

Российско-немецкая пара Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд вышла в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в четвертьфинальном матче чешско-австралийский дуэт Катержина Синякова/Сторм Хантер

со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Пара Синякова/Хантер сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале турнира Звонарёва и Зигемунд сыграют с победительницами встречи между Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Клара Таусон (Дания) – Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе (обе – Румыния).