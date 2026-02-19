Анисимова тепло отозвалась об Андреевой после победы над ней в 1/4 финала турнира в Дубае

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова тепло отозвалась о россиянке Мирре Андреевой после победы над ней в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу американской теннисистки. После матча Андреева покинула корт в слезах.
«Я чуть не расплакалась в конце. Это была такая тяжёлая борьба — думаю, мы показали невероятный теннис. Видеть Мирру в таком состоянии — это понятно. Мы обе сегодня боролись изо всех сил. Я стала более эмоциональной, когда увидела её такой. Она играла очень хорошо. Она действующая чемпионка. Мне кажется, сегодня на корте мы обе победили», – сказала Анисимова в интервью на корте после матча.
Напомним, Мирра Андреева является действующей победительницей соревнований.
В полуфинале турнира в Дубае Анисимова сыграет с другой американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
