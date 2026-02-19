«Не думаю, что я хорош только в Дохе». Рублёв пошутил после победы над Циципасом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала Рублёв со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграл 33-ю ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса.
— Стефанос — один из лучших игроков. Он доказывает это уже много лет. У него потрясающие результаты. Мы знаем друг друга очень давно. Он любит диктовать ход игры с помощью форхенда. Я тоже это люблю. Всё решило то, кто первым сделает этот удар. Как только он начинал бить форхендом, я оказывался в опасности. Как только я начинал бить форхендом, он оказывался в опасности. Всё решило то, кто первым возьмёт инициативу и будет диктовать ход игры.
— Почему вы так хорошо выступаете здесь, в Дохе?
— Не знаю. Не думаю, что я хорош только в Дохе…
— Повсюду.
— Так лучше (смеётся), — сказал Рублёв в интервью на корте.
