Хачанов — Алькарас: испанец перевёл в решающий сет матч 1/4 финала турнира в Дохе
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, проходит матч 1/4 финала хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором встречаются 17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Испанский теннисист сравнял счёт по сетам в матче, выиграв вторую партию со счётом 6:4. Первый сет остался за Хачановым – 7:6 (7:3).

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 3
7 7 		4 2
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Карлос Алькарас. Это шестая очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
