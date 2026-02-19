Хачанов — Алькарас: испанец перевёл в решающий сет матч 1/4 финала турнира в Дохе

Сегодня, 19 февраля, проходит матч 1/4 финала хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором встречаются 17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Испанский теннисист сравнял счёт по сетам в матче, выиграв вторую партию со счётом 6:4. Первый сет остался за Хачановым – 7:6 (7:3).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Карлос Алькарас. Это шестая очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.