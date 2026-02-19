«Правила ATP — дерьмо». Карлос Алькарас вышел из себя во время матча с Хачановым в Дохе

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел из себя во время четвертьфинального матча с 17-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
Алькарас был возмущён тем, что получил предупреждение за задержку времени на подаче. После такого решения судьи испанец отправился разбираться к вышке, объясняя, какой длинный розыгрыш был, и добавив, что он ещё пользовался полотенцем.
Во время перерыва Алькарас продолжил негодовать.
Фото: скриншот из трансляции
«Правила ATP – дерьмо, дерьмо», — громко сказал Алькарас, жестикулируя в сторону своего бокса.
«Ладно, думаю, мы поняли твою мысль», — отреагировала на это судья.
Первый сет данного матча со счётом 7:6 (7:4) выиграл Хачанов, вторую партию со счётом 6:4 забрал Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Дохе.
