«Правила ATP — дерьмо». Карлос Алькарас вышел из себя во время матча с Хачановым в Дохе

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел из себя во время четвертьфинального матча с 17-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 3
7 7 		4 2
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Алькарас был возмущён тем, что получил предупреждение за задержку времени на подаче. После такого решения судьи испанец отправился разбираться к вышке, объясняя, какой длинный розыгрыш был, и добавив, что он ещё пользовался полотенцем.

Во время перерыва Алькарас продолжил негодовать.

Фото: скриншот из трансляции

«Правила ATP – дерьмо, дерьмо», — громко сказал Алькарас, жестикулируя в сторону своего бокса.

«Ладно, думаю, мы поняли твою мысль», — отреагировала на это судья.

Первый сет данного матча со счётом 7:6 (7:4) выиграл Хачанов, вторую партию со счётом 6:4 забрал Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Дохе.

