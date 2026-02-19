Элина Свитолина вышла в 1/2 финала «тысячника» в Дубае

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв хорватку Антонию Ружич (67-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Свитолина выполнила семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Антония Ружич не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 14 брейк-пойнта за матч.

В полуфинале турнира в Дубае Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Действующей победительницей соревнований является россиянка Мирра Андреева.