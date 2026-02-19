Скидки
Элина Свитолина — Антония Ружич, результат матча 19 февраля, счёт 2:1, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае

Элина Свитолина вышла в 1/2 финала «тысячника» в Дубае
Комментарии

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв хорватку Антонию Ружич (67-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:50 МСК
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
3 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Свитолина выполнила семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Антония Ружич не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 14 брейк-пойнта за матч.

В полуфинале турнира в Дубае Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Действующей победительницей соревнований является россиянка Мирра Андреева.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
