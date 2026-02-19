Элина Свитолина вышла в 1/2 финала «тысячника» в Дубае
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв хорватку Антонию Ружич (67-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:3.
Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:50 МСК
67
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Свитолина выполнила семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Антония Ружич не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 14 брейк-пойнта за матч.
В полуфинале турнира в Дубае Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Действующей победительницей соревнований является россиянка Мирра Андреева.
