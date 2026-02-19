Определились полуфиналистки турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоялись четвертьфинальные матчи турнира WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 1/2 финала:

Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина);

Аманда Анисимова (США) — Джессика Пегула (США).

В четвертьфинале турнира Кори Гауфф обыграла филиппинку Александру Эалу (6:0, 6:2), Аманда Анисимова была сильнее россиянки Мирры Андреевой со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Джессика Пегула взяла верх над датчанкой Кларой Таусон (6:3, 2:6, 6:4), а украинка Элина Свитолина обыграла хорватку Антонию Ружич, завершив матч со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.