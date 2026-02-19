Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналистки турнира WTA-1000 в Дубае

Определились полуфиналистки турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоялись четвертьфинальные матчи турнира WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 1/2 финала:

Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина);

Аманда Анисимова (США) — Джессика Пегула (США).

В четвертьфинале турнира Кори Гауфф обыграла филиппинку Александру Эалу (6:0, 6:2), Аманда Анисимова была сильнее россиянки Мирры Андреевой со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Джессика Пегула взяла верх над датчанкой Кларой Таусон (6:3, 2:6, 6:4), а украинка Элина Свитолина обыграла хорватку Антонию Ружич, завершив матч со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала
Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android