Алькарас обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где сыграет с Рублёвым

17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе, уступив первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время матча Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнтов. Карен Хачанов сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

За право сыграть в финале турнира Карлос Алькарас поспорит с действующим победителем соревнований российским теннисистом Андреем Рублёвым.