Карен Хачанов — Карлос Алькарас, результат матча 19 февраля, счет 1:2, 1/4 финала АТР-500 в Дохе

Алькарас обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где сыграет с Рублёвым
Комментарии

17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе, уступив первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 3
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время матча Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнтов. Карен Хачанов сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

За право сыграть в финале турнира Карлос Алькарас поспорит с действующим победителем соревнований российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
