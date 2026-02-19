Алькарас обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где сыграет с Рублёвым
17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе, уступив первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время матча Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнтов. Карен Хачанов сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.
За право сыграть в финале турнира Карлос Алькарас поспорит с действующим победителем соревнований российским теннисистом Андреем Рублёвым.
