Кузнецова назвала ключевой момент, из-за которого Мирра Андреева проиграла Анисимовой

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой.

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 4
2 		7 7 7
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Какой матч! К сожалению, Мирра уступила Аманде, но каждый раз инициатива переходила то к одной, то к другой, особенно в третьем сете.

Что стало ключевым? Низкий процент первой подачи и очень удобная для Анисимовой вторая подача Андреевой. Очень часто Аманда принимала навылет, особенно в концовке. Мне кажется подача – основное, над чем сейчас Мирре нужно поработать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Комментарии
