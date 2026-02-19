Кузнецова назвала ключевой момент, из-за которого Мирра Андреева проиграла Анисимовой

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой.

«Какой матч! К сожалению, Мирра уступила Аманде, но каждый раз инициатива переходила то к одной, то к другой, особенно в третьем сете.

Что стало ключевым? Низкий процент первой подачи и очень удобная для Анисимовой вторая подача Андреевой. Очень часто Аманда принимала навылет, особенно в концовке. Мне кажется подача – основное, над чем сейчас Мирре нужно поработать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.