Кузнецова назвала ключевой момент, из-за которого Мирра Андреева проиграла Анисимовой

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой.
|1
|2
|3
|
|5
|6 4
|
|7
|7 7
«Какой матч! К сожалению, Мирра уступила Аманде, но каждый раз инициатива переходила то к одной, то к другой, особенно в третьем сете.
Что стало ключевым? Низкий процент первой подачи и очень удобная для Анисимовой вторая подача Андреевой. Очень часто Аманда принимала навылет, особенно в концовке. Мне кажется подача – основное, над чем сейчас Мирре нужно поработать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
- 19 февраля 2026
-
23:24
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:17
-
21:08
-
20:52
-
20:15
-
19:35
-
19:32
-
19:07
-
18:46
-
18:18
-
17:31
-
16:56
-
16:06
-
15:58
-
15:16
-
12:00
-
11:30
-
09:38
-
09:19
-
08:30
-
03:39
-
00:53
-
00:33
-
00:19
- 18 февраля 2026
-
23:37