Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: результаты матчей на 19 февраля

Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай, 1/4 финала. Результаты матчей на 19 февраля:

Клара Таусон (Дания, 12) – Джессика Пегула (США, 4) – 3:6, 6:2, 4:6;

Мирра Андреева (Россия, 5) – Аманда Анисимова (США, 2) – 6:2, 5:7, 6:7 (4:7);

Кори Гауфф (США, 3) – Александра Эала (Филиппины) – 6:0, 6:2;

Антония Ружич (Хорватия, LL) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 6:3, 2:6, 3:6.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 21 февраля, действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

