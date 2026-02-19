Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Устань хоть раз». Хачанов пошутил над Алькарасом после поражения в Дохе

«Устань хоть раз». Хачанов пошутил над Алькарасом после поражения в Дохе
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пошутил над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом во время рукопожатия после матча 1/4 финала турнира в Дохе (Катар). Испанец одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 3
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

Хачанов: Ты вообще не устаёшь? Ты никогда не устаёшь?

Алькарас: Стараюсь не уставать.

Хачанов: Ну хоть один раз устань. Хотя бы один раз (улыбается), – сказали Хачанов и Алькарас у сетки после четвертьфинального матча турнира.

За право сыграть в финале турнира в Дохе Алькарас встретится с ещё одним российским теннисистом Андреем Рублёвым, который является действующим победителем соревнований.

Материалы по теме
Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова
Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android