«Устань хоть раз». Хачанов пошутил над Алькарасом после поражения в Дохе

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пошутил над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом во время рукопожатия после матча 1/4 финала турнира в Дохе (Катар). Испанец одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Фото: Скриншот трансляции

Хачанов: Ты вообще не устаёшь? Ты никогда не устаёшь?

Алькарас: Стараюсь не уставать.

Хачанов: Ну хоть один раз устань. Хотя бы один раз (улыбается), – сказали Хачанов и Алькарас у сетки после четвертьфинального матча турнира.

За право сыграть в финале турнира в Дохе Алькарас встретится с ещё одним российским теннисистом Андреем Рублёвым, который является действующим победителем соревнований.