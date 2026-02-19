«Устань хоть раз». Хачанов пошутил над Алькарасом после поражения в Дохе
17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пошутил над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом во время рукопожатия после матча 1/4 финала турнира в Дохе (Катар). Испанец одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Хачанов: Ты вообще не устаёшь? Ты никогда не устаёшь?
Алькарас: Стараюсь не уставать.
Хачанов: Ну хоть один раз устань. Хотя бы один раз (улыбается), – сказали Хачанов и Алькарас у сетки после четвертьфинального матча турнира.
За право сыграть в финале турнира в Дохе Алькарас встретится с ещё одним российским теннисистом Андреем Рублёвым, который является действующим победителем соревнований.
