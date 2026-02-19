Светлана Кузнецова назвала качество Карлоса Алькараса, которое её восхищает

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на поражение 17-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова от лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Хороший матч, Карен молодец, крутой теннис в исполнении обоих. Уже вторая игра, в которой Хачанов борется три сета с Алькарасом. И как будто бы по игре, вынося за скобки Синнера, для Карлоса Карен является тем, кто неудобен и кто может создать проблемы.

Правда, пока только завершить матч в свою пользу не может Хачанов и даже у сетки сегодня, пожимая руку испанцу, сказал: «Устань, ну хотя бы один раз».

Что я обожаю – видеть, как Алькарас кайфует на корте в минуты стресса. Мне кажется, он едва ли не единственный, кто наслаждается и играет в теннис. Это меня в нём восхищает», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.