«Карен отлично играл». Алькарас — о победе над Хачановым в 1/4 финала Дохи
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Это был очень плотный и упорный матч. В первом сете у меня было несколько брейк-пойнтов, которые я не смог реализовать. Было очень тяжело. Карен играл отлично. Я знал, что у меня будут шансы, просто в первом сете я ими не воспользовался. Нужно было продолжать, продолжать бороться, ждать своих возможностей и стараться их реализовать. Думаю, во втором и третьем сетах мне это удалось. Я очень-очень горжусь тем, как я это сделал и как боролся», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
