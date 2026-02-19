Фото: Мирра Андреева била себе по ногам кулаком во время матча с Анисимовой в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева на эмоциях после проигранного розыгрыша несколько раз ударила себя по ногам кулаком во время матча с шестым номером мирового рейтинга американкой Амандой Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой. После поражения юная россиянка не смогла сдержать слёз.

Отметим, что Андреева-младшая является чемпионкой прошлогоднего розыгрыша в Дубае. Из-за поражения от Анисимовой Мирра потеряет как минимум одно место в рейтинге WTA.