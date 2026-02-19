Фото: Мирра Андреева била себе по ногам кулаком во время матча с Анисимовой в Дубае
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева на эмоциях после проигранного розыгрыша несколько раз ударила себя по ногам кулаком во время матча с шестым номером мирового рейтинга американкой Амандой Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|6 4
|
|7
|7 7
6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Фото: скриншот из видео Archaicmind3000
Фото: скриншот из видео Archaicmind3000
Встреча Мирры и Аманды продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой. После поражения юная россиянка не смогла сдержать слёз.
Отметим, что Андреева-младшая является чемпионкой прошлогоднего розыгрыша в Дубае. Из-за поражения от Анисимовой Мирра потеряет как минимум одно место в рейтинге WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:17
-
21:08
-
20:52
-
20:15
-
19:35
-
19:32
-
19:07
-
18:46
-
18:18
-
17:31
-
16:56
-
16:06
-
15:58
-
15:16
-
12:00
-
11:30
-
09:38
-
09:19
-
08:30
-
03:39
-
00:53
-
00:33