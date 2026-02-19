Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на турнире АТР-500 в Дохе

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Циципас проиграл в четвертьфинале турнира российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«В целом позитивная неделя в Дохе. Поздравляю Андрея Рублёва с отличным матчем. Двигаемся дальше и только вперёд», – написал Циципас в социальной сети Х.

В полуфинале турнира в Дохе Рублёв сыграет с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является Андрей Рублёв.