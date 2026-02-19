Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на турнире АТР-500 в Дохе
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Циципас проиграл в четвертьфинале турнира российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«В целом позитивная неделя в Дохе. Поздравляю Андрея Рублёва с отличным матчем. Двигаемся дальше и только вперёд», – написал Циципас в социальной сети Х.
В полуфинале турнира в Дохе Рублёв сыграет с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является Андрей Рублёв.
