Якуб Меншик обыграл Янника Синнера в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе

16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Якуб Меншик выполнил 11 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх за матч. Янник Синнер сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.

За право выйти в финал турнира в Дохе Якуб Меншик поспорит с французом Артюром Фисом. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.