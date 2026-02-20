Якуб Меншик обыграл Янника Синнера в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе
16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.
Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 22:30 МСК
16
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Якуб Меншик выполнил 11 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх за матч. Янник Синнер сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.
За право выйти в финал турнира в Дохе Якуб Меншик поспорит с французом Артюром Фисом. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.
