Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Янник Синнер, результат матча 19 февраля, счет 2:1, 1/4 финала АТР-500 в Дохе

Якуб Меншик обыграл Янника Синнера в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе
Комментарии

16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 22:30 МСК
Якуб Меншик
16
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 3 		6 3
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Якуб Меншик выполнил 11 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх за матч. Янник Синнер сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.

За право выйти в финал турнира в Дохе Якуб Меншик поспорит с французом Артюром Фисом. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Материалы по теме
Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова
Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android