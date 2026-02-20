Скидки
Определились полуфиналисты турнира АТР-500 в Дохе

Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Дохе (Катар) состоялись четвертьфинальные матчи турнира АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир АТР-500 в Дохе (ОАЭ). 1/2 финала:

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Андрей Рублёв (Россия, 5);

Артюр Фис (Франция) – Якуб Меншик (Чехия).

В четвертьфинальных поединках Карлос Алькарас был сильнее Карена Хачанова (6:7 (3:7), 6:4, 6:3), Андрей Рублёв взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6 (7:2)), Артюр Фис обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:3, 6:3, а Якуб Меншик был сильнее итальянца Янника Синнера (7:6 (7:3), 2:6, 6:3).

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
