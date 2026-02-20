Скидки
Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 19 февраля

Комментарии

В четверг, 19 февраля, в Дохе (Катар) прошли очередные матчи турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха, 1/4 финала. Результаты матчей 19 февраля:

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 3:6, 6:7 (2:7);

Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия, 8) – 6:3, 6:3;

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Карен Хачанов (Россия, 7) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3;

Янник Синнер (Италия, 2) – Якуб Меншик (Чехия, 6) – 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.

