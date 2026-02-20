Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть полуфинал турнира в Дохе

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть полуфинал турнира в Дохе
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча теннисистов начнётся не ранее 19:30 мск. Следить за играми турнира ATP-500 в Дохе можно на канале BB Tennis.

Алькарас ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде). Он дважды обыгрывал Рублёва на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 7:5, 6:2 в 2023 году и 6:3, 7:6 (10:8) в 2024-м — а также победил летом 2025 года в 1/8 финала Уимблдона (6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4) и в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (6:3, 4:6, 7:5). Андрей же оказался сильнее весной 2024-го по пути к титулу на грунте Мадрида, в четвертьфинале — 4:6, 6:3, 6:2.

Материалы по теме
Рублёва ждёт битва с Алькарасом за финал Дохи. Андрей уже выносил его на крупном турнире
Рублёва ждёт битва с Алькарасом за финал Дохи. Андрей уже выносил его на крупном турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android