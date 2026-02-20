Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится турнир категории WTA-1000. Состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. 1/2 финала. Расписание матчей 20 февраля (время московское):

16:00. Джессика Пегула (США, 4) — Аманда Анисимова (США, 2);

18:00. Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 7).

Действующей победительницей «тысячника» в Дубае является россиянка Мирра Андреева, ныне являющаяся седьмой ракеткой мира. В розыгрыше турнира этого сезона она уступила на стадии 1/4 финала американке Аманде Анисимовой.