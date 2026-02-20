Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Дохе (Катар) продолжится турнир категории АТР-500. Состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. 1/2 финала. Расписание матчей 19 февраля (время московское):

19:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 5);

21:00. Артюр Фис (Франция) — Якуб Меншик (Чехия, 6).

Турнир АТР-500 в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британца Джейка Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.