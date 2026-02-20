Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Дохе
Сегодня, 20 февраля, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв.
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Встреча теннисистов начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Алькарас ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде). Он дважды обыгрывал Рублёва на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 7:5, 6:2 в 2023 году и 6:3, 7:6 (10:8) в 2024-м — а также победил летом 2025 года в 1/8 финала Уимблдона (6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4) и в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (6:3, 4:6, 7:5). Андрей же оказался сильнее весной 2024-го по пути к титулу на грунте Мадрида, в четвертьфинале — 4:6, 6:3, 6:2.
