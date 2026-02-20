Скидки
Шарапова: спортсменам нужно забывать о падениях, чтобы не вредить психическому состоянию

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова ответила, как справлялась с давлением и повышенным вниманием по ходу карьеры, а также дала совет спортсменам, сталкивающимся с этими проблемами.

«Ну, это непросто. Для этого требуется много тренировок, много повторений и, честно говоря, много ошибок. Вы совершаете много промахов на этом пути. Наблюдать за девушками на льду, когда они падают, а затем забывают об этом, встают и снова так красиво катаются… Что касается остального, спорта, вы должны помнить, что это нормально, но вы также должны быстро забывать об этом, чтобы просто не вредить своему психическому состоянию. Я так рада, что могу наблюдать за этими соревнованиями и не испытывать этого давления!» — приводит слова Шараповой NBC.

